Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов и западный ветер
Во вторник, 7 августа, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь.
Утром в отдельных районах республики возможен туман. Ветер западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +10..+15 градусов. В Казани ожидается от +11 до +13 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +12..+15 градусов.
По данным Гидрометцентра РТ, сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под его влиянием отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.
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