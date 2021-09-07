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Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов и западный ветер

05:30, 07.09.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов и западный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 7 августа, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь.

Утром в отдельных районах республики возможен туман. Ветер западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +10..+15 градусов. В Казани ожидается от +11 до +13 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +12..+15 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под его влиянием отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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