Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 7 сентября
В Татарстане ожидается ухудшение погоды во вторник, 7 сентября. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром по Татарстану местами ожидается туман.
По данным Гидрометцентра РТ, сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под его влиянием отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.
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