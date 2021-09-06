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Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 7 сентября

16:19, 06.09.2021
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 7 сентября
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане ожидается ухудшение погоды во вторник, 7 сентября. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром по Татарстану местами ожидается туман.

По данным Гидрометцентра РТ, сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под его влиянием отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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