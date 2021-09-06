Слуцкий оценил новичков Дрейера и Онугха в первом матче в составе «Рубина»

Фото: ФК «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог контрольного поединка с ФК «Краснодар» (1:3), прошедшего сегодня на базе казанского клуба в Соцгороде. Наставник команды отметил, что в матче для него было важно посмотреть на игроков ближайшего резерва, а не результат.

— Такая игра всегда делится на эпизоды, потому что мы не можем иметь полноценный состав, в частности центральные защитники. В начале играл Игнатьев, потом вышел Суриков на эту позицию. Но игровую практику получили те футболисты, которые имеют ее немного. А те, кто имеет ее много, тоже получили матч в недельном цикле. Поэтому я бы не стал всерьез оценивать итоги матча, результат. А больше бы обратил внимание на то, как проявили себя отдельные игроки.

Понятно, что целостности не хватало, ее и не могло быть. Когда Суриков играет центрального защитника или Ленар Фаттахов играет защитника весь второй тайм… Но то, что мы хотели добиться, мы добились.

Также специалист оценил новичков команды датского полузащитника Андерса Дрейера и Германа Онугху.

— Дрейер не тренировался последние две недели, потому что все-таки были трансферы, медосмотр и все остальное, — рассказывал после матча Леонид Слуцкий. — У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок, — сказал наставник «Рубина».

— Что касается Онугхи, то он как-раз таки был внутри тренировочного процесса и получил возможность сыграть сегодня все 90 минут. У него было несколько моментов для того, чтобы отличиться. Какие-то моменты ему необходимо поправлять, как и любому новому игроку. Но мы получили достаточно большое количество информации по новичкам, — подвел итог Слуцкий.

Ближайший матч в рамках Российской премьер-лиги «Рубин» проведет дома, в Казани, на поле Центрального стадиона. Соперником казанцев станет екатеринбургский «Урал». Матч пройдет 13 августа, в 18.30 по московскому времени.