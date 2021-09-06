Умер татарстанский поэт и писатель Гарай Рахим

На 81-м году жизни 6 сентября умер поэт, общественный деятель, заслуженный работник культуры РФ и народный писатель РТ Григорий Родионов (Гарай Рахим). В 1984 году он удостоился Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая.

Карьеру Гарай Рахим начал в 1967 году литературным сотрудником в редакции газеты «Татарстан яшьләре». Он также работал в Татарском книжном издательстве, в Союзе писателей ТАССР и РСФСР и в журнале «Казан утлары».

После возвращения в Казань в 1987 году он работал заместителем председателя Союза писателей ТАССР, заведующим отделом редакции газеты «Шәһри Казан». В 1992—2009 гг. он трудился в аппарате Госсовета РТ.

Гарай Рахим написал более 35 сборников стихотворений, прозы и детской литературы. Он выступил соавтором сценария многосерийного художественного фильма «Сага древних булгар», является одним из составителей «Татар балалар поэзиясе антологиясе» («Антология татарской детской поэзии») и «Татар поэзиясе антологиясе» («Антология татарской поэзии»).

Произведения Гарая Рахима переведены на русский, башкирский, английский, немецкий, венгерский и другие языки. Он принимал участие в литературной обработке текста гимна РТ на татарском языке, говорится в некрологе, подписанном главными лицами Татарстана, в том числе президентом республики Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

Гарай Рахим награжден медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани». Он имеет почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный деятель искусств ТАССР», «Народный писатель РТ». Государственной премии ТАССР им. Габдуллы Тукая он удостоился за спектакль в Татарском государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля «Каһәрләнгән мәхәббәт» («Кара за любовь») по повести М. Гафури «Кара йөзләр» («Черноликие»).

Татьяна Демина