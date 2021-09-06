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Названы лауреаты премии «Глобальная энергия» — среди них есть американец

14:37, 06.09.2021

Названы лауреаты премии «Глобальная энергия». Церемония объявления лауреатов премии проходит с участием президента РТ Рустама Минниханова, президента премии Сергея Брилева. Само награждение проходит в Казанской ратуше.

В список лауреатов вошли:

  • директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Зинфер Исмагилов (Россия) — за вклад в области химии углерода, химии углеродных материалов и гетерогенного катализа;
  • заведующий лабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений им. К А. Тимирязева Сулейман Аллахвердиев (Россия) — за научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза;
  • директор Института энергетики им. Прекорта Университета Стэнфорд, американец И Цуй.

Всего было подано 106 заявок от номинантов. Из них 34 — по традиционной энергетике, 45 — нетрадиционная, 27 — новые способы. В шорт-лист было включено 15 заявок, никто из них раньше не участвовал.

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