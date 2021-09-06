Член королевской семьи Катара основал совместное предприятие с проектно-инжиниринговой компанией из Казани

Член королевской семьи Катара шейх Абдуррахман Бен Джасим Аль-Тани учредил совместное предприятие с учредителем проектно-инжиниринговой компании из Казани PentaHouse Евгением Ивановым. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанской компании.

Предприятие будет заниматься реализацией проектов в сфере проектирования, дизайна, строительства и оснащения инфраструктурных объектов любой сложности. Планируется, что в ближайший год компания займет 2% рынка Катара в сфере проектирования и комплектации инфраструктуры.



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Церемония подписания соглашения прошла в гранд-отеле Saint Regis Doha в Дохе. Отмечается, что первые проекты компании будут связаны с отельным бизнесом. Также она будет развивать кооперацию в сфере строительства и оснащения медицинских и образовательных учреждений.