После наезда на сотрудника ГИБДД в Казани по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба СК РФ по РТ

После наезда на сотрудника ГИБДД 4 сентября на пересечении улиц Горького и Жуковского в Казани по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело, сообщает Следком по РФ.



На инспектора наехал автомобиль «Мерседес». Водитель нарушал ПДД, и наряд службы остановил его для проверки документов. Водитель же проигнорировал требования инспектора и решил скрыться от представителя власти. Водитель начал движение автомобиля, наехал на инспектора и продолжил движение с потерпевшим на капоте. Сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения, нарушитель скрылся.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по РТ Валерию Липскому доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения злоумышленника под стражу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование уголовного дела продолжается.

Маргарита Головатенко