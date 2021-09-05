После наезда на сотрудника ГИБДД в Казани по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело
После наезда на сотрудника ГИБДД 4 сентября на пересечении улиц Горького и Жуковского в Казани по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело, сообщает Следком по РФ.
На инспектора наехал автомобиль «Мерседес». Водитель нарушал ПДД, и наряд службы остановил его для проверки документов. Водитель же проигнорировал требования инспектора и решил скрыться от представителя власти. Водитель начал движение автомобиля, наехал на инспектора и продолжил движение с потерпевшим на капоте. Сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения, нарушитель скрылся.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по РТ Валерию Липскому доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения злоумышленника под стражу. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование уголовного дела продолжается.
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