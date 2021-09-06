Татарстан оказался в десятке регионов-лидеров по индексу рынка труда за 2020 год

Татарстан оказался в десятке регионов России с максимальными значениями индекса рынка труда, сообщает «РИА Новости».



Так, республика заняла шестое место с показателем 72,3 за 2020 год. Такой же показатель наблюдался в третьей столице России в 2019-ом.

Максимальное значение индекса рынка труда за 2020-й — в Москве (96,5), Санкт-Петербурге (92,7) и Московской области (83,2). Пятерку замкнули Ханты-Мансийский АО (78,2) и Тюменская область (72,6). В десятке также оказались Красноярский край (71,0), Ленинградская область (70,8) и Самарская область (69,5), а еще Башкортостан (69,4).

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан оказался на восьмом месте в списке областей по количеству граждан, имеющих доход от 1 млн рублей в месяц. В республике такую зарплату получают около 200 человек.

Маргарита Головатенко