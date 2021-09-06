Минобороны решило нарастить число резервистов в российской армии
Численность резервистов в российской армии решили увеличить, сообщила пресс-служба Минобороны.
О том, сколько на данный момент в российской армии резервистов и на сколько их планируют увеличить, не уточняется.
Ранее начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий заявлял, что в округе создадут боевой армейский резерв из 38 тысяч человек.
В пресс-службе министерства отметили, что резервисты сейчас выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что основные преобразования в Вооруженных силах России завершены. По его словам, создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы. На стратегических направлениях сформированы самодостаточные группировки войск, а еще Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации.
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