Минобороны решило нарастить число резервистов в российской армии

Численность резервистов в российской армии решили увеличить, сообщила пресс-служба Минобороны.



О том, сколько на данный момент в российской армии резервистов и на сколько их планируют увеличить, не уточняется.

Ранее начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий заявлял, что в округе создадут боевой армейский резерв из 38 тысяч человек.

В пресс-службе министерства отметили, что резервисты сейчас выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что основные преобразования в Вооруженных силах России завершены. По его словам, создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы. На стратегических направлениях сформированы самодостаточные группировки войск, а еще Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации.

Маргарита Головатенко