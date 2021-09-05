В Токио прошла церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр

В Токио прошла церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр. Мероприятие было без зрителей. Игры проходили с 24 августа по 5 сентября.

Российские паралимпийцы на состязаниях заняли четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете. Они завоевали 118 наград — 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Первое место в медальном зачете — у Китая (96-60-51), второе — у Великобритании (41-38-45), третье — у США (37-36-31).

Отметим, что россияне побили предыдущий рекорд по числу медалей. На Паралимпийских играх в Лондоне они завоевали 102 медали.



На церемонии в Токио паралимпийский флаг передали от оргкомитета XVI летних Паралимпийских игр в Токио Парижу, где пройдет следующая летняя Паралимпиада в 2024 году.