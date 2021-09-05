Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского

Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров России и Украины. В плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось никуда продвинуться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации, — заявил представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1» в программе «Москва.Кремль.Путин».



Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной. Однако Киев не проявлял взаимной политической воли.

В конце августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые персональные санкции против некоторых россиян, в том числе судей в Крыму, «которые судят незаконно граждан Украины».



В июне Путин заявил, что Зеленский предложил обсудить международную безопасность.

«Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — заявил российский президент.

