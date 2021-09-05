На праздновании Дня нефтяника в Альметьевске масочный режим и социальная дистанция не соблюдались

На праздновании Дня нефтяника в Альметьевске в субботу выступали Би-2, Artik&Asti, Gauga и другие популярные музыканты. Судя по фотографиям из соцсетей, людей на вечернем концерте было множество, но на кадрах не заметно ни социальной дистанции, ни масок на горожанах.

Напомним, ношение масок под открытым небом на сегодняшний день не является обязательным требованием Роспотребнадзора. Однако медицинское сообщество неоднократно предупреждало граждан о том, что на культурных мероприятиях стоит соблюдать социальную дистанцию, не помешает и маска, особенно в местах повышенного скопления людей (каковым, безусловно, является многотысячный концерт). Буквально на днях Любовь Авдонина охарактеризовала жителей Набережных Челнов как «упертых» ровно по этому же признаку:

— К сожалению, жители [Набережных Челнов], которые посетили данное мероприятие (речь о концерте рэпера Jony на День Татарстана 30 августа, — прим. ред.), не соблюдали социальную дистанцию, хотя мы это тоже проговаривали, не надевали маски, хотя это тоже было неоднократно проговорено и рекомендовано, и более того, маски предлагались и были в наличии. Поэтому, к сожалению, те жители, которые не вняли нашим рекомендациям и посетили данное мероприятие, это их выбор, это их право. Вот такие вот они упертые, но будем считать, что на их здоровье это никак не отразится. Хотя еще раз повторяю — были приняты все меры для того, чтобы это мероприятие прошло в безопасных условиях.

Людмила Губаева