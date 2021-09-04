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Роспотребнадзор Татарстана указал пляжи, на которых вода не соответствует нормам

12:27, 04.09.2021
Роспотребнадзор Татарстана указал пляжи, на которых вода не соответствует нормам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Результаты исследований воды некоторых пляжей Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

По состоянию на 1 сентября нормам по санитарно-химическим показателям не соответствуют пляжи Альметьевска, Заинска и Зеленодольска.

Нормальным микробиологическим показателям не соответствуют пробы воды городских пляжей Казани (пляж «озеро Глубокое», пляж «озеро Большое Лебяжье», пляж «Нижнее Заречье», пляж «Локомотив»), а еще пляжей Зеленодольска, Челнов и Мензелинска.

Роспотребнадзор не выявил проб, не соответствующим гигиеническим нормативам по вирусологическим и паразитологическим показателям.

В администрации районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 26 августа казанские пляжи «Озеро Большое Лебяжье», «Озеро Глубокое», а также городские пляжи в Зеленодольске, Набережных Челнах и Мензелинске не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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