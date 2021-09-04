The International 10 может пройти без зрителей

Американская компания-разработчик и оператор турниров Valve сообщила, что начало продаж билетов на чемпионат мира по Dota 2 — турнир The International 10 откладывается и объявить о старте продаж в компании пока не готовы. Как поясняют в Valve, все дело в новом дельта-штамме коронавируса и возобновившихся ограничениях из-за него.

«Мы надеялись опубликовать информацию о билетах к настоящему моменту, но дельта-штамм стал дополнительной проблемой, поскольку мы сосредоточены на максимальной безопасности при проведении мероприятия в «лайве». Учитывая постоянно меняющиеся обстоятельства, мы хотим действовать осторожно и принять обоснованное и безопасное решение относительно продажи билетов».

Организаторы также сообщили, что проинформируют болельщиков о возможности присутствовать на The International 10, как только это будет допустимо.

TI 10 должен пройти с 7 по 17 октября в столице Румынии, Бухаресте. Участие примут 18 команд, которые разыграют более $40 миллионов. Напомним, что ранее Valve уже дважды откладывала The International. В 2020 году турнир проведен не был, а летом его пришлось переносить из Стокгольма в Бухарест из-за отказа местных властей помогать игрокам с визами.