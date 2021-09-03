Фальков рассказал о феномене «непоступления» стобалльников в вузы

Непоступление в этом году в вузы на бюджетные места абитуриентов, которые набрали высокие баллы на едином государственном экзамене, связано не с заданиями ЕГЭ. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его мнению, это объясняется тем, что некоторые стобалльники нацелены на поступление лишь на несколько направлений и лишь в несколько престижных вузов страны, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минобрнауки ранее сообщало, что в некоторых университетах число абитуриентов, у которых есть право на зачисление вне конкурса, превысило число установленных бюджетных мест. Вузы приняли решение о зачислении поступающих олимпиадников за счет средств университета. После этого Фальков заявил, что по итогам ЕГЭ этого года нужно проанализировать, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников.

В конце августа СМИ сообщили, что ряд российских вузов не смогли набрать нужное число первокурсников и объявили дополнительный набор абитуриентов.

