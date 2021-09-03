Республиканская программа «Наш двор» в Казани реализована на 75%

Фото: Максим Платонов (архив)

Республиканская программа «Наш двор» в Казани реализована на 75%. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин во время прямого эфира в Instagram.



Благоустроено уже 422 дворов, где проживают 110 тыс. казанцев (для сравнения, в прошлом году привели в порядок 480 дворовых территорий). Но строительный сезон не закончился, программу закроют полностью до конца года, пообещал Метшин.

Капитальный ремонт проведен пока в 234 казанских домах — это лишь 63% от плановых показателей. Однако мэр обратил внимание, что впереди еще сентябрь и октябрь и программу капремонта также завершат.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в июле в Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. В топ-200 вошли 65 дворов Казани.

В День республики, 30 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов и Метшин осмотрели двор многоквартирного дома по улице Маршала Чуйкова, 25, обновленный по республиканской программе «Наш двор».

О чем еще говорил Метшин в прямом эфире, который из-за сбоя в Instagram пришлось переносить со 2 на 3 сентября, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина