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За сутки в России выявили 18 856 случаев заболевания коронавирусом

11:34, 03.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 18 856 случаев заболевания коронавирусом
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

За последние сутки в России выявили 18 856 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 975 174 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 690 человек, всего выздоровевших — 6 236 738 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 799 россиян, всего от инфекции скончались 185 611 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России подтвердились 18 985 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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