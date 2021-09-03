За сутки в России выявили 18 856 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 18 856 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 975 174 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 3 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 690 человек, всего выздоровевших — 6 236 738 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 799 россиян, всего от инфекции скончались 185 611 человек.
Вчера в России подтвердились 18 985 новых случаев коронавируса.
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