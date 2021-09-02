В России выявили 18 985 новых заболевших коронавирусом
В России выявили 18 985 новых заболевших коронавирусом. Общее число выявленных заболевших составило 6 956 318, сообщает оперштаб.
Выздоровели за сутки 8 669 человек. Всего в России переболели 6 218 048 человек.
За сутки зафиксировано 798 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 184 812 россиян.
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