Новости общества

12:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 18 985 новых заболевших коронавирусом

11:36, 02.09.2021
В России выявили 18 985 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России выявили 18 985 новых заболевших коронавирусом. Общее число выявленных заболевших составило 6 956 318, сообщает оперштаб.

Выздоровели за сутки 8 669 человек. Всего в России переболели 6 218 048 человек.

За сутки зафиксировано 798 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 184 812 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также