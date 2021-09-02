Водителя такси обвиняют в смертельном ДТП под Казанью

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении таксиста, устроившего вечером 24 декабря прошлого года ДТП в Лаишевском районе РТ. В результате аварии погибли два человека, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, 34-летний житель Алькеевского района, управляя такси Hyundai Solaris, ехал по трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак, в какой-то момент не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером Nissan X-Trail. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В результате аварии два пассажира Hyundai, 58-летний житель Спасского района и 35-летняя жительница Ульяновска, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Фото: realnoevremya.ru

Свою вину обвиняемый признал и частично возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в августе в Лаишевском районе Татарстана произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Еще одну госпитализировали с травмами.



Татьяна Демина