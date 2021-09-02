Мэр Казани оценил качество нового детского сада в ЖК «Мой ритм»
В жилом комплексе «Мой ритм» в Советском районе Казани завершили строительство детского сада №189 «Успех» на 220 мест, 120 из которых — ясельные, новое здание осмотрел мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин.
«Очень важно, что мы параллельно с жилыми домами строим сразу социальную инфраструктуру», — подчеркнул он.
В детсаду организовано 12 групп, в том числе для детей с расстройством аутистического спектра. С детьми-аутистами будут заниматься педагоги, которые прошли специальное обучение. Здание полностью адаптировано для маломобильных групп населения: в нем есть пандусы, лифт и санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Отличается и дизайн помещений: в комнатах стены однотонные, без ярких рисунков. Это необходимо для того, чтобы у детей не возникало эмоциональных вспышек, пояснила заведующая детсадом Марина Шайдуллина. Для таких детей разработали визуальное расписание со специальными карточками, чтобы малыши знали, что их сегодня ожидает.
Всего в жилом комплексе планируется построить семь детсадов. Здесь на сегодня ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома, еще два дома планируется сдать в будущем году, рассказал первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов.
В конце августа при участии президента Татарстана Рустама Минниханова в Набережных Челнах тожественно открыли новый детский сад «Лучики». Дошкольное учреждение на 220 мест построено в рамках национального проекта «Демография».
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