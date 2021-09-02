Шамиль Газизов прокомментировал возможные задержки по зарплате в ФК «Уфа»

Шамиль Газизов, генеральный директор футбольного клуба «Уфа», поделился информацией о финансовой ситуации в клубе. Функционер не исключил возможности задержки зарплаты игрокам. Таких ситуаций в истории клуба из столицы Башкортостана ранее не было.



«Ситуация давно непростая. В Сочи поедем, денег хватит. Но зарплаты действительно можем задержать, такой шаг возможен», — сказал Газизов.

Ранее появилась информация, что «Уфа» может задержать зарплату игрокам за август. В противном случае у клуба не хватит денег на поездку в Сочи, на матч 7-го тура с местной одноименной командой. После 6 туров уфимцы набрали 5 очков.

