В АТП РТ раскрыли убыточность автобусного маршрута №94

В ассоциации автотранспортных предприятий раскрыли убыточность нового маршрута автобуса №94, который запустили неделю назад. По данным ассоциации, перевозчик обслуживает маршрут за свой счет и увеличить количество автобусов не может.

«С момента запуска нового маршрута прошла неделя. Первые итоги: в среднем на рейсе бывают 6 пассажиров. На маршруте работает автобус большой вместимости, на котором до места назначения могут добраться 100 человек. Подсчитали: убыток предприятия по данному маршруту по итогам месяца составит 250 000 рублей (это содержание автобуса, ГСМ, зарплата кондуктора и водителя), то есть данный маршрут убыточный!» — говорит председатель АТП Сергей Темляков.

По мнению перевозчиков, решить проблему мог бы переход на работу по брутто-контрактам, когда перевозчик получает оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за километры пробега. Это позволило бы пустить дополнительные автобусы в поселки Вишневка и Привольный.

«Автобус делает на маршруте предусмотренные остановки, выезжает в рейс согласно расписанию. Проверка осуществляется с помощью системы ГЛОНАСС. В конце месяца перевозчику на счет поступают средства за выполненную работу, независимо от того 1 пассажира он возит каждый день или 100», — говорит Темляков.

Однако бюджетное финансирование на переход работы транспорта по брутто-контрактам не заложено в администрации Казани. В АТП уверены, что решение о переходе на работу по брутто-контрактам и выделение необходимого финансирования должно быть принято на республиканском уровне.

Ранее в ассоциации АТП Татарстана обратились к пассажирам 90 маршрута автобуса. Жителям Куюков посоветовали пораньше выходить на остановку.



Ольга Плешкова