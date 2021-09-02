В казанском сквере «Авангард» выявили ряд дефектов

Фото: Комитет внешнего благоустройства

В казанском сквере «Авангард» специалисты выявили ряд дефектов после года его эксплуатации. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Инспекция выявила, что четыре опоры освещения на входе со стороны улицы Авангардная не работают, покрытие на некоторых участках сцены нуждается в покраске. Оборудование в виде барабанов оказалось сломанным: на нем треснуло покрытие, выпали деревянные элементы, один из них плохо закреплен. На игровом комплексе с сорвало крепление у одного из треугольных переходов, а конструкции в виде сетки оказались изношенными и грозят порваться. Также на одном из тренажеров разошелся сварной шов, а на боковых частях памп-трека отсутствует газонное покрытие.

Претензии передали подрядным организациям для дальнейшего устранения. Однако из-за действий вандалов восстановить барабаны не получится, требуется их полная замена.

На прошлой неделе в парке «Здоровье» в Альметьевске на ребенка упал забор.

Ольга Плешкова