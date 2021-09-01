В Казани 31 августа произошло две аварии с пострадавшими

В Казани 31 августа произошло две аварии с пострадавшими — два наезда на пешехода. Еще 134 аварии привели к материальному ущербу, сообщили сегодня в ГИБДД Казани.

Задержано 8 водителей в пьяном состоянии и шесть водителей без прав. Так же в отделы полиции доставлены 6 человек по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны граждан на электросамокатах пресечено 21 правонарушение.

Вчера в Казани на проспекте Универсиады произошло массовое ДТП с участием шести машин.

Ольга Плешкова