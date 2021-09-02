При КФУ открылся детский сад для детей с особенностями развития

В Казани открылся детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) «Мы вместе» при Казанском федеральном университете. Об этом сообщается на сайте вуза.

Фото: kzn.ru

Детский сад занимается комплексным сопровождением детей с особенностями развития и их родителей. Он рассчитан на 50 детей. В каждой группе предусмотрено не более 5 человек. Возраст детей — от 3 до 7 лет. Еще 70 семей ежемесячно будут находиться на консультативно-диагностическом сопровождении.

Коррекционная работа в этом детском учреждении осуществляется с привлечением учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, медицинских работников, тьюторов.

