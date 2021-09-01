«Рубин» арендовал Германа Онугха из датского «Вайле»

Казанский «Рубин» объявил об аренде 25-летнего форварда Германа Онугха. Нападающий с российским паспортом перебрался в Казань из датского «Вайле». При этом у «Рубина» будет право выкупа футболиста.



Ранее Онугха играл за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», ФК «Краснодар», ФК «Тамбов», самарские «Крылья Советов» и датский «Вайле».

Напомним, днем ранее «Рубин» расстался с полузащитником Дарко Йевтичем. Швейцарец также отправился в аренду в АЕК с правом последующего выкупа греческим клубом.