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В Нижнекамске отложили подачу горячей воды в многоквартирные дома

20:59, 01.09.2021
В Нижнекамске отложили подачу горячей воды в многоквартирные дома
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске отложили подачу горячей воды в многоквартирные дома. Это связано с ремонтом и проведением гидравлических испытаний.

Сейчас масштабные работы ведутся на улице Баки Урманче. Из-за этого без горячей воды остаются 36 многоквартирных домов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утром горячее водоснабжение отсутствовало в 265 домах города. Это произошло из-за порывов на соединительных магистралях, которые произошли во время испытаний. Таким образом, подключение к системе горячего водоснабжения 40 домов перенеслось. На двух участках проблемы проблемы устраняют уже сегодня. Хуже ситуация обстоит с ЦТП-69: в лучшем случае горячая вода в домах появится 6 сентября, сообщает местный телеканал НТР-24.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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