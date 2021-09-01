В Нижнекамске отложили подачу горячей воды в многоквартирные дома
В Нижнекамске отложили подачу горячей воды в многоквартирные дома. Это связано с ремонтом и проведением гидравлических испытаний.
Сейчас масштабные работы ведутся на улице Баки Урманче. Из-за этого без горячей воды остаются 36 многоквартирных домов.
Утром горячее водоснабжение отсутствовало в 265 домах города. Это произошло из-за порывов на соединительных магистралях, которые произошли во время испытаний. Таким образом, подключение к системе горячего водоснабжения 40 домов перенеслось. На двух участках проблемы проблемы устраняют уже сегодня. Хуже ситуация обстоит с ЦТП-69: в лучшем случае горячая вода в домах появится 6 сентября, сообщает местный телеканал НТР-24.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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