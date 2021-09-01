В России компании подписали хартию безопасности детей в интернете

В России интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию безопасности детей в интернете. Она направлена на ограничение доступа несовершеннолетних к вредному и противоправному контенту в Сети.



Компании, подписавшие хартию, взяли на себя обязательство самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному контенту, удалять такую информацию и оперативно реагировать на жалобы и прочие обращения пользователей, а также формировать благоприятную цифровую среду для развития несовершеннолетних.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, подписавшие хартию компании намерены обмениваться опытом и развивать международное сотрудничество по защите детей в интернете. Также они планируют с помощью информационных и просветительских кампаний повышать цифровую грамотность несовершеннолетних, педагогов и родителей.

Документом также создан Альянс по защите детей в цифровой среде. Его возглавил президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев.

Хартию подписали Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Мегафон», «Ростелеком», МТС и «Вымпелком», сообщает «Коммерсант».

Напомним, детский омбудсмен России Анна Кузнецова предложила маркировать или продвигать позитивный детский контент в интернете. Это позволит сделать его более заметным и интересным, как, например, контекстная реклама.

Татьяна Демина