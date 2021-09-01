Лениногорскую компанию «Спецстройсервис» вновь хотят обанкротить

Фото: Максим Платонов (архив)

Лениногорское ООО «Спецстройсервис», являющееся одним из крупнейших застройщиков Татарстана и принадлежащее экс-депутату Госдумы РФ и тульскому сенатору Дмитрию Савельеву, в очередной раз намерены обанкротить. Заявление о признании несостоятельным (банкротом) планирует подать ООО «Партнер» из Курганской области.

Сообщение кредитора о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Спецстройсервиса» опубликовано в системе «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, в ноябре прошлого года лениногорскую компанию планировала обанкротить транспортно-экспедиционная компания «Олимп». До этого «Спецстройсервис» встречался с ТЭК «Олимп» в арбитражном суде лишь однажды, причем сумма иска составляла около 1,2 млн — немного на фоне миллиардных выручек обеих компаний. Транспортная компания тогда взыскивала долги по ряду межрегиональных грузоперевозок, причем ответчик долг и не оспаривал, лишь сумму неустойки. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина