Татарстанской компании тульского сенатора-миллиардера пригрозили иском о банкротстве

Спор строителя и перевозчика

Транспортно-экспедиционная компания «Олимп» намерена подать иск о банкротстве к лениногорскому ООО «Спецстройсервис» — одному из крупнейших застройщиков республики, принадлежащему экс-депутату Госдумы РФ и тульскому сенатору Дмитрию Савельеву. Сообщение о готовящемся иске появилось в федеральном реестре юридически значимых сведений.

Причины готовящегося иска и сумма требований в сообщении не раскрываются. «Реальное время» направило запросы обеим сторонам разбирательства.

Ранее «Спецстройсервис» встречался с ТЭК «Олимп» в арбитражном суде лишь однажды, причем сумма иска составляла около 1,2 млн — немного на фоне миллиардных выручек обеих компаний. Транспортная компания тогда взыскивала долги по ряду межрегиональных грузоперевозок, причем ответчик долг и не оспаривал, лишь сумму неустойки.

При этом сейчас в арбитражных судах рассматриваются 22 иска к «Спецстройсервису» на общую сумму в 126,5 млн рублей. Ни один из них, однако, не носит характер банкротного.

ООО «Спецстройсервис» принадлежит экс-депутату Госдумы РФ и тульскому сенатору Дмитрию Савельеву. Фото: business71.ru

Потенциальный ответчик — лидер рейтинга татарстанских стройкомпаний…

«Спецстройсервис» по итогам 2019 года оказался лидером рейтинга самых крупных стройкомпаний республики, составленного аналитической службой «Реального времени». Выручка компании за год, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила 9,7 млрд рублей, чистая прибыль — 176,8 млн рублей.

При этом еще при составлении рейтинга отмечалось: несмотря на лидерство, финансовые показатели компании снижаются. Выручка в прошлом году просела сразу на треть, и снижается этот показатель второй год подряд: в 2018 году она упала с 15,6 до 14,7 млрд рублей. Прибыль упала с 314,9 млн рублей в 2018 году до упомянутых уже 176,8 млн рублей.

«Спецстройсервис» известен как крупный подрядчик «Транснефти». Причем контракты с монополистом магистральных нефтепроводов заключались еще до Савельева (к слову, он выходец из «Транснефти»), который стал бенефициаром компании в октябре 2018 года, при предыдущем владельце — лениногорском бизнесмене Марсе Арсланове. Компания ежегодно выигрывала тендеры на миллиарды, а то и десятки миллиардов рублей. Самым удачным в этом плане оказался 2015 год, хотя пик выручки приходится на 2017 год — как раз год продажи.

Добавим, что, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году компания резко сократила участие в госзакупках, а в 2020 году и вовсе нет ни одного сообщения о госконтрактах «Спецстройсервиса».

… а потенциальный истец — лидер татарстанских грузоперевозчиков

Потенциальный истец, хоть и кратно уступает «Спецстройсервису» по выручке, тоже является заметным игроком в своем сегменте. Бенефициаром ТЭК «Олимп» является бизнесмен Олег Емельянов. Фактически компания представляет собой два юрлица с одинаковым названием, на 100% принадлежащие Емельянову, но с разной регистрацией — одно в Набережных Челнах, второе — в Елабуге. Иск, к слову, планирует подавать елабужское юрлицо.

По данным самой компании, в парке ТЭК «Олимп» — не менее 500 автомобилей, а годовой оборот превышает 1,8 млн тонн. Фото: tec-olimp.ru

По данным самой компании, в парке ТЭК «Олимп» — не менее 500 автомобилей, а годовой оборот превышает 1,8 млн тонн. Совокупная выручка двух юрлиц, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», 2,44 млрд рублей, совокупная чистая прибыль — 49,8 млн рублей.

При этом компания периодически фигурировала в СМИ в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. Начинались они еще вокруг ТК «Олимп» — этой компанией Емельянов владел ранее, она фигурировала в двух уголовных делах по уклонению от уплаты налогов на суммы свыше 47 млн и 12 млн рублей. По данным СМИ, обыски тогда проходили и в компании, и в доме Емельянова. Позже сообщалось о якобы готовящемся уголовном деле в отношении сотрудников «ТЭК-Олимпа» — по фактам невыплаты зарплат. Однако судебных решений по уголовным делам, связанных с «ТЭК-Олимпом», «Реальному времени» обнаружить не удалось.

Александр Артемьев