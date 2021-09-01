Путин заявил, что население России могло бы составлять 500 млн человек — это много или мало?

Население России, как считают некоторые специалисты, сегодня могло бы достигать 500 млн человек. Об этом в ходе встречи со школьниками в рамках поездки на Дальний Восток заявил президент РФ Владимир Путин.

Этого показателя не удалось достичь из-за двух распадов страны в XX веке, которые произошли после революции 1917 года и при развале СССР, добавил он.

Фото kremlin.ru

— Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек, — сказал президент.

Население России могло бы составлять 500 млн человек — это:

В 3,4 раза больше, чем численность населения РФ сейча с: в стране живет порядка 146 млн человек.

с: в стране живет порядка 146 млн человек. В 2,4 раза больше, чем была численность в СССР в 60-е годы — согласно переписи, в стране проживало 208 млн человек.

— согласно переписи, в стране проживало 208 млн человек. В 5,5 раза больше населения Российской империи к 1914 году — оно составляло 89,9 млн человек.

— оно составляло 89,9 млн человек. Примерно треть населения Китая — там живут 1,4 млрд человек.

— там живут 1,4 млрд человек. В 1,5 раза больше, чем население США — там проживают порядка 328 млн человек.

— там проживают порядка 328 млн человек. В 1,4 раза меньше, чем население Европы — в 2018 году насчитывалось 746 млн человек.

Фото: Ринат Назметдинов

1/15 часть всего населения Земли — в мире проживает порядка 7,6 млрд человек.

— в мире проживает порядка 7,6 млрд человек. 125 Татарстанов — в республике проживает около 4 млн человек.

Алексей Нечаев