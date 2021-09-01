Первые в Казани кадеты Следкома приняли присягу

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

59 казанских ребят в возрасте 15—16 лет сегодня стали кадетами Следственного комитета России. В здании Казанской ратуши они поклялись быть достойными этого звания, не предавать товарищей и готовить себя к защите Отечества, передает журналист «Реального времени».



На церемонии присяги присутствовали близкие новоиспеченных кадетов, офицеры СКР во главе с руководителем Следкома по РТ Валерием Липским, а также вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой, министром образования РТ Ильсуром Хадиуллиным и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Первые профильные классы для подготовки будущих сотрудников СК открылись в Казани лишь в этом учебном году — в школах №169 и 140.

Учеба этих ребят, по сравнению с их сверстниками, будет отличаться более глубоким изучением истории и обществознания. Кроме того, их ждут практические занятия — от учебных сборов до изучения основ криминалистики и выездов на реальные места преступлений. Впрочем, как заверили журналиста «Реального времени», о тяжких преступлениях речь не идет.

«Сегодняшний день для вас означает новый этап в жизни. Пусть он станет для вас отправной точкой на пути к свершениям», — пожелал ребятам и девчонкам в форме генерал-майор юстиции Валерий Липский. Каждому из новых классов он сегодня вручил знамя.

«Мы надеемся, что из вас, ребята, вырастут настоящие защитники Родины. Неважно, что не все выберут работу в Следственном комитете, прокуратуре», — отметил в поздравительной речи мэр Казани Ильсур Метшин. С его слов, не менее важна закалка и умение дружить, которые останутся с членами кадетского братства на всю жизнь.

Подобные классы уже существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Волгоградской, Калининградской областях и других регионах России.

На память о сегодняшнем дне первые казанские кадеты получили памятные часы с символикой СКР.