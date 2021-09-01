Власти Татарстана обновили состав рабочей группы для координации строительства нового участка трассы М-7

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане обновили состав рабочей группы, созданной для координации проекта строительства дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В состав рабочей группы ввели трех человек:

замначальника управления — начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по РТ, полковника полиции Дамира Бикмухаметова (по согласованию);

генерального директора публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина (по согласованию);

начальника отдела АЗС Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Ильнура Хабибуллина (по согласованию).

Напомним, рабочую группу для координации проекта строительства дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Челнов создали в Татарстане в начале июня 2021 года. Ее руководителем назначили министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, а его замом — начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» Илдара Мингазова.



В состав рабочей группы вошли руководители исполкомов Заинского, Мамадышского, Мензелинского, Елабужского и Нижнекамского районов, гендиректор АО «Институт проектирования транспортных сооружений» Андрей Григорьев, первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев и другие.

Татьяна Демина