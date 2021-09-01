В Татарстане 2 сентября ожидаются гроза, град и сильный ветер

В четверг, 2 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды, об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.



С 21 часа 1 сентября до 18 часов 2 сентября в Татарстане, в том числе в Казани, ожидается гроза и сильный ветер. В республике порывы ветра могут достигать 17—22 м/с, в Казани ожидается до 20 м/с. Локально возможен град.

В республике максимальная температура воздуха днем будет достигать от +20 до +25 градусов. На востоке местами ожидается до +28 градусов.

Маргарита Головатенко