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В Татарстане 2 сентября ожидаются гроза, град и сильный ветер

12:45, 01.09.2021
В Татарстане 2 сентября ожидаются гроза, град и сильный ветер
Фото: 16.mchs.gov.ru

В четверг, 2 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды, об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

С 21 часа 1 сентября до 18 часов 2 сентября в Татарстане, в том числе в Казани, ожидается гроза и сильный ветер. В республике порывы ветра могут достигать 17—22 м/с, в Казани ожидается до 20 м/с. Локально возможен град.

В республике максимальная температура воздуха днем будет достигать от +20 до +25 градусов. На востоке местами ожидается до +28 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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