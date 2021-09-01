В аппарате президента Татарстана увеличился штат госслужащих

Штат аппарата президента Татарстана увеличился с 226 до 227 человек — в дополнение к главным советникам ввели должность главного консультанта, следует из указа президента республики УП-632 от 6 августа 2021 года «О внесении изменений в структуру аппарата президента Республики Татарстан…», на который обратил внимание «Коммерсант».



Отмечается, что документ не опубликован на сайте президента РТ и на официальном портале правовой информации, но есть в базе «Консультанта». Указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин во время исполнения обязанностей главы республики.

В документе не уточняется функционал новой должности. Однако, согласно «реестру должностей госслужбы РТ», главный консультант относится к «ведущей группе» специалистов.

Маргарита Головатенко