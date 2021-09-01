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В аппарате президента Татарстана увеличился штат госслужащих

09:34, 01.09.2021 1

Штат аппарата президента Татарстана увеличился с 226 до 227 человек — в дополнение к главным советникам ввели должность главного консультанта, следует из указа президента республики УП-632 от 6 августа 2021 года «О внесении изменений в структуру аппарата президента Республики Татарстан…», на который обратил внимание «Коммерсант».

Отмечается, что документ не опубликован на сайте президента РТ и на официальном портале правовой информации, но есть в базе «Консультанта». Указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин во время исполнения обязанностей главы республики.

В документе не уточняется функционал новой должности. Однако, согласно «реестру должностей госслужбы РТ», главный консультант относится к «ведущей группе» специалистов.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:43
    Чур,я-первый.Всю жизь мечтал работать в аппарате или кабмине-там столовые хорошие.А давать советы и консультировать,тем более за деньги,-всегда готов.
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