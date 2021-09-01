На Паралимпиаде в Токио за сутки коронавирусом заразились семь человек

На Паралимпиаде в Токио за сутки коронавирусом заразились семь человек. Об этом говорится в отчете оргкомитета «Токио-2020».

Сообщается, что среди заболевших спортсменов нет. Пять из семи положительных тестов относятся к подрядчикам мероприятия. Все заболевшие выявлены за пределами Паралимпийской деревни, пишет ТАСС.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.



Ранее российский спортсмен Андрей Вдовин завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на 400 м в категории Т37, куда включены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.



Ольга Плешкова