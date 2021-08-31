В селе Сокуры Лаишевского района Татарстана ввели в эксплуатацию новый газопровод

Сегодня состоялся пуск сетевого газа в дома жителей села Сокуры Лаишевского района по социальной газификации в рамках республиканской программы. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В ноябре 2020 года жители села обратились к главе республике Рустаму Минниханову с просьбой обеспечить Сокуры газом. На практике реализация такого проекта занимает 2 года, а «Газпром трансгаз Казань» уложился в 9 месяцев. Газ провели в 173 домохозяйства.

Фото: tatarstan.ru

В торжественной церемонии запуска приняли участие заместитель председателя правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин и генеральный директор ООО «Газпром траснгаз Казань» Рустем Усманов.

На прошлой неделе в Татарстане создали региональный штаб по газификации в республике.

