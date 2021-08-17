Для бесплатного посещения театров и музеев молодежи Татарстана начнут выдавать «Пушкинскую карту»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 1 сентябре 2021 года заработает федеральная молодежная программа «Пушкинская карта». Татарстанцы в возрасте от 14 до 22 лет могут получить денежные средства для покупки билетов на посещение культурных мероприятий. Об этом сообщила на брифинге в Кабмине РТ министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Участникам программы будет предоставлена банковская карта с 3 тыс. рублей на счету, которые можно будет потратить в течение года. В следующем году на карту начислят 5 тыс. рублей, сообщили в мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Список культурных мероприятий будет размещаться на портале pro.культура.рф. Более 800 федеральных, региональных и частных учреждений культуры присоединятся к программе. В РТ к программе присоединились 68 организаций сферы культуры.

О создании «Пушкинской карты» объявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.



Алексей Нечаев