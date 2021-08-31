На проведение Молодежного туристического форума в Татарстане потратят более 5,36 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство по делам молодежи РТ потратит на проведение Молодежного туристического форума более 5,36 млн рублей из республиканского бюджета. Тендер на оказание услуг по его реализации размещен на портале госзакупок.

Местом проведения форума обозначены Казань, Спасский, Мамадышский и Сабинский районы Татарстана. Он включает в себя торжественные церемонии открытия, закрытия и награждения, четырехдневную образовательную программу с участием федеральных и республиканских экспертов и спикеров и вечернюю развлекательную программу для участников.

Образовательная часть форума проводится по направлениям travel-блогинг, программа по туристическим инициативам в районах Татарстана, а также событийные и интерактивные мероприятия для туристов. Участников ждут лекции, мастер-классы и практикумы от экспертов и спикеров, посещение туристических объектов республики, разработка проектов в команде и их защита.



Подать заявку на участие в тендере можно до 6 сентября. Аукцион проведут 8 сентября.

Напомним, 31 млн рублей, или $425 тысяч, потратят на проведение сразу нескольких молодежных мероприятий в Татарстане. Самый дорогой из них — Всероссийский слет национальной лиги студенческих клубов, на организацию которого из бюджета республики Минмолодежи готово выделить более 24,4 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина