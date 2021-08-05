Форумы и лекции для молодежи обойдутся бюджету Татарстана почти в полмиллиона долларов

Самый дорогой — Всероссийский слет студклубов

31 миллион рублей, или $425 тысяч, потратят на проведение сразу нескольких молодежных мероприятий в Татарстане. Самый дорогой из них — Всероссийский слет национальной лиги студенческих клубов, на организацию которого из бюджета республики Минмолодежи готово выделить более 24,4 млн рублей.

Мероприятие планируется провести с 17 сентября по 28 сентября (точная дата уточняется после подписания контракта). Ориентировочное количество участников слета — 1 тыс. человек.

Подрядчику нужно организовать проживание спикеров, волонтеров, участников слета в гостиничных комплексах Казани, фуршеты, кофе-брейки, помещения для проведения деловой программы и торжественного открытия и закрытия мероприятия. Также необходимо провести тестирование ПЦР-методом на COVID-19 участников, волонтеров, гостей и экспертов, приехавших из российских регионов. Результаты должны быть готовы за сутки.

В прошлом году в Казань на слет приехали 700 студентов из 85 российских регионов.

Также необходимо провести тестирование ПЦР-методом на COVID-19 участников, волонтеров, гостей и экспертов, приехавших из российских регионов. Фото mos.ru

Конкурс плюс форум за 4,1 млн рублей

Вторым по стоимости стал Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей». На эти цели из бюджета республики выделяется 4,1 миллиона рублей. Согласно техзаданию, мероприятие в Казани будет состоять из трех частей: конкурс для некоммерческих организаций (НКО), конкурс для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, финал форума, состоящий из двухдневной образовательной программы, будут проводиться выставки лучших проектов победителей федеральных и республиканских грантовых конкурсов, ожидаются торжественные церемонии открытия и награждения.

Исполнителю необходимо провести рекламную кампанию форума для привлечения участников из Татарстана, организовать пресс-конференцию. Ориентировочные сроки проведения мероприятия: август — декабрь текущего года.

Двухдневную образовательную программу на форуме (по опыту прошлых лет, она проходит 1 и 2 декабря) следует организовать в формате лекций, дискуссий, круглых столов, форсайт-сессий, тренингов, мастер-классов. На мероприятии должны присутствовать спикеры по темам: глобализация, медиакоммуникации, цифровизация, креативные индустрии, современные вызовы, нестандартное мышление, архитекторы будущего, кадры, конкурентоспособность современного поколения и молодежная политика. Они должны быть из числа успешных лекторов, предпринимателей, государственных деятелей Татарстана и России.

Согласно техзаданию, мероприятие в Казани будет включать в том числе торжественные церемонии открытия и награждения. Фото minmolodsport.saratov.gov.ru

Лекции для молодежи промышленных городов РТ за 2,6 млн рублей

Еще 2,6 миллиона рублей потратят на проведение семинаров по социальному проектированию в крупных промышленных городах республики. Финансируется закупка в размере 2,6 млн рублей из бюджета РТ.

Необходимо провести шесть семинаров, каждый из которых посетят не менее 70 человек. При этом слушателей нужно поделить на две группы, в каждой из которых будет по 35 человек. Семинары предназначены для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, работающих на предприятиях региона.

Помимо этого, подрядчик должен в течение 4 месяцев организовать дистанционные консультации и подготовить сборник о структуре работы с молодежью. Все работы нужно выполнить до 10 декабря.

В конце июня Кооперативный институт Российского университета кооперации провел в Казани профильный форум. Фото: Ринат Назметдинов

Какие форумы уже были и какие еще будут

Летом Татарстан уже успел принять два молодежных форума. В конце июня Кооперативный институт Российского университета кооперации провел в Казани профильный форум, посвященный работе студенческих сервисных отрядов. А с 11 по 24 июля в республике прошел девятый Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии».



До конца года в республике также пройдут «ЭтноСтартапФорум», мероприятия в рамках проекта «Кадровый резерв». Делегация Татарстана примет участие в молодежном форуме ПФО «iВолга». Мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.

На организацию «Кадрового резерва» потратят 2 млн рублей, на «ЭтноСтартапФорум» и «iВолгу» — по одному миллиону.



Татьяна Леухина