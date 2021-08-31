Татарстан завершает уборку зерновых

Фото: Илья Репин (архив)

Аграрии Татарстана собрали 2 миллиона 341 тысячу тонн зерна при урожайности в 15,4 центнера с гектара. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Заббаров:

— На сегодняшний день Республика почти завершила уборку зерновых культур, урожай которых формировался при аномальных сложных погодных условиях. Осталось на корню около 30 тысяч гектаров.

По валовому сбору зерна в лидерах Алексеевский, Чистопольский и Арский районы республики, каждый из которых собрал более 100 тысяч тонн зерна.

Самую высокую урожайность — более 20 центнеров с гектара — показали Тукаевский, Тетюшский и Чистопольский районы.

— Положительную роль в получении урожая в таких погодных условиях сыграло повышение в целом культуры земледелия, более профессиональная работа над процессом формирования урожая… На каждый гектар внесено 72,7 килограмма минеральных удобрений, что на 9 процентов выше прошлого года. Без применения данных удобрений результаты могли быть гораздо скромнее, — отметил Марат Заббаров.

С завершением уборки зерновых работы на полях не завершатся. Аграриям предстоит собрать урожай кукурузы на зерно и силос. Продолжается уборка рапса, подсолнечника, сахарной свеклы и картофеля.

— На сегодня накопано 2 400 тонны картофеля. Урожайность тоже не сказать что высокая, около 170 центнеров с гектара, — акцентировал внимание министр сельского хозяйства.

Уже сейчас аграрии ведут подготовку под урожай будущего года. По прогнозам посевная площадь озимых культур составит 540 тысяч гектаров.

Эмиль Зиянгиров