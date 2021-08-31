В Казани сотрудник ГИБДД перевел через дорогу испуганную собаку

Фото: кадр видео

В Казани заместитель командира 2-й роты 2-го батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани Инсаф Ибрагимов перевел через дорогу испуганную собаку. Это попало на видео.

Случай произошел вчера вечером. На кадрах видно, что собака хочет перейти дорогу, но боится, несмотря на то, что водители уже остановились. Тогда сотрудник ГИБДД лично встал рядом с псом и провел его через дорогу.

В День города в Казани произошло четыре аварии с пострадавшими — одно опрокидывание, два столкновения и одно падение в автобусе. Еще 70 аварий привели к материальному ущербу.



Ольга Плешкова