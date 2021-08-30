В России за сутки коронавирусом заразились 18 325 человек

За последние сутки в России выявили 18 325 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 901 152 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 30 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 180 человек, всего выздоровевших — 6 162 430 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 792 россиян, всего от инфекции скончались 182 429 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 19 286 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко