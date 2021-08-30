На День нефтяника на юго-восток Татарстана приедут «Би-2», Митя Фомин, «Кар-Мэн», Artik&Asti

Фото: Василий Иванов

4 сентября в Татарстане будут праздновать День нефтяника. Праздник пройдет во всех крупных нефтяных районах республики. Альметьевск, Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Джалиль, Лениногорск, Нурлат, Елабуга и Нижнекамск проведут большие концерты и примут заезжих артистов разной степени звездности:

в Альметьевске будут выступать «Би-2», Евгений Маргулис, группы Artik&Asti, «Волга-Волга», Филюс Кагиров, Салават Минниханов и Гузэлем, Данир Сабиров;

в Азнакаево — Анвар Нургалиев, Ризат и Зинира Рамазановы, кубинский исполнитель Roldan Morales;

в Бавлы приедут рок-группа «Мураками», кавер-группа BlackJack, Ильсия Бадретдинова;

в Бугульме выступит Митя Фомин, а еще — духовая группа Just Brass, Азат и Алсу Фазлыевы;

хедлайнерами Дня нефтяников в Елабуге станут Эльмира Калимуллина, ВИА «Хит» и группа «Кар-Мэн»;

в Нижнекамске — ансамбль песни и танца «Нардуган», Данир Сабиров, группа «Оммаж».

А сегодня, 30 августа, Татарстан празднует День республики. На праздничных площадках Казани и других городов проходят народные гуляния, вечером состоятся концерты. Программу празднования в Казани «Реальное время» публиковало.