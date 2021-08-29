Исследование: в поездках россиян чаще всего раздражают высокие цены и состояние инфраструктуры

Фото: Максим Платонов (архив)

В путешествиях по России людей раздражают завышенные цены на услуги, местную продукцию и состояние инфраструктуры в городах. Кроме того туристы указали на негостеприимное отношение местных жителей, мусор и грязь, проблемы с общественным транспортом.

На отсутствие инфраструктуры, удобств и сервиса для туристов (кафе, душевые, туалеты, безналичная оплата) чаще всего жаловались россияне, посетившие Крым (33%), Краснодарский (26%) и Ставропольский (24%), а также «Золотое кольцо России» (22%). С завышенными ценами на услуги, местную продукцию или же несоответствие цены и качества товаров и услуг путешественники больше всего сталкивались на Кубани (36%), в Крыму (30%) и на Камчатке (23%).

На негостеприимство местных жителей обратили внимание туристы, посетившие Краснодарский край (17%), Крым (15%), Ставропольский край и Камчатку (по 13%). Небрежное отношение к природе, мусор и грязь раздражи туристов в Краснодарском крае (24%), Крыму (14%) и Алтае (12%).

Фото: realnoevremya.ru

Наибольше количество туристов устроило путешествие в Калининград — там ничего не раздражало 46% опрошенных. Такой же ответ дали 43% посетивших Дагестан, и по 42% туристов из Ставрополья и Камчатки, выяснил исследовательский центр портала Superjob.

Всего в опросе приняли участие 2,4 тыс. респондентов из 342 населенных пунктов России, посещавшее курорты и туристические места Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области, Камчатского края, «Золотого кольца», Алтая, Крыма, Ставропольского края в течение последних трех лет.



В Казани туристов чаще всего раздражают аниматоры в ростовых костюмах животных на улице Баумана. Гости города признались, что больше всего им понравилась местная еда, национальная культура, исторические достопримечательности. В то же время негативное впечатление оставили люди в ростовых костюмах животных на улице Баумана.



Татьяна Демина