Ребенок, которого сбил подросток на питбайке, умер в Набережных Челнах

В челнинской БСМП умер 4-летний малыш, которого 26 августа сбил подросток на питбайке. Информацию «Реальному времени» подтвердили в Минздраве Татарстана.

Операция, которую малышу сделали в пятницу, не смогла спасти его жизнь. Напомним, чтобы прооперировать маленького пациента, вертолет санавиации привез в Набережные Челны нейрохирурга из ДРКБ Эльзу Фатыхову. В Казань ребенка перевозить необходимости не было, как говорил «Челнинским известиям» заместитель главного врача БСМП Роман Джумабаев.

Несчастный случай произошел в Набережных Челнах в четверг: на набережной Табеева малыш угодил под питбайк, которым управлял 16-летний тинейджер. Сразу же было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Прокуратура взяла расследование на особый контроль.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, теперь действия виновника ДТП будут переквалифицированы по более тяжкой статье.

