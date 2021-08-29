В Татарстане в июле 2021 года выросла рождаемость и снизилась смертность

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в июле 2021 года выросла рождаемость и снизилась смертность. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

В июле 2021 года в Татарстане зарегистрировали 3 625 новорожденных, в то время как за аналогичный месяц прошлого года — 3 519 малышей. Рождаемость выросла на 3%.

Смертность в июле сократилась на 9,5%. Умерли в прошлом месяце 4 944 татарстанца, в то время как в июле 2020 года в республике зарегистрировали 5 461 смерть.

Количество новорожденных в Татарстане в июле 2021 года стало самым большим среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкирия, где за прошлый месяц родилось 3 490 детей, на третьем Самарская область — 2 580.

Фото: Максим Платонов (архив)

По количеству зарегистрированных смертей в июле 2021 года Татарстан стал третьим в ПФО. Республику опередила Нижегородская область (5 693 умерших) и Башкирия (5 081).

Напомним, в России в июле текущего года смертность выросла на 18,6% по отношению к аналогичному месяцу 2020 года. Власти объяснили это существенным подъемом заболеваемости COVID-19.



Татьяна Демина