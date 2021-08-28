В Казани появился кампус подготовки кадров для водного транспорта

В Казани на базе филиала Волжского государственного университета водного транспорта открыли кампус подготовки кадров для водного транспорта. Он включается в себя реконструированный учебный корпус на 338 человек и новое общежитие на 250 мест.

Кампус расположен по улице Портовая, 19. В учебном корпусе имеется тренажерные залы, мастерские, учебные, преподавательские и административные кабинеты, актовый зал на 138 человек медпункт, буфет и обеденный зал на 20 посадочных мест, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В новом пятиэтажном общежитии студенты разместятся в двух- и трехместных комнатах с санитарными узлами и душевыми. На первом этаже для них обустроили столовую с обеденным залом на 50 человек, медкабинет и прачечную.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Напомним, по представлению Татарской транспортной прокуратуры и решению Вахитовского районного суда Казани здания учебного корпуса и общежития по улице Несмелова признали аварийными. В 2017 году было решено создать новый кампус.

На сегодняшний день в Казанском институте морского и речного флота проходит обучение 991 студент: 586 — на факультете высшего образования и 405 - на факультете средне-профессионального образования.



Татьяна Демина