В этому году в Татарстане к интернету подключат свыше 2 тысяч социально значимых объектов

В КРК «Пирамида» президент РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии по случаю досрочного подключения социально значимых объектов к интернету. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

— В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в Татарстане с 2019 по 2021 гг. к интернету подключают 3 тыс. 578 социально значимых объектов, из них 2 тыс. 347 объектов — в этом году, — отметили в пресс-службе.

В Татарстане интернет появился во всех школах. Также им обеспечены ФАПы, дома культуры, сельские клубы, библиотеки, администрации сельских поселений и ряд других объектов, добавил Минниханов.

Алексей Нечаев