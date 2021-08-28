Умерла член СПЧ Мария Большакова

После тяжелой болезни 28 августа умерла член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова. Ей было 72 года.

В СПЧ она входила с 2011 года. До этого с 2006 по 2010 год Большакова была членом Общественной палаты РФ. Она является лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности (2019), награждена знаком отличия «За благодеяние» (2015) и ведомственными награды Минобороны РФ, сообщает пресс-служба СПЧ.

В 1993 году Большакова создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области. На его базе сформировалась общероссийская общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России».

Время и место прощания с Большаковой пока неизвестно. О нем сообщат дополнительно.

В 2018 году умерла член Совета по правам человека, один из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.



Татьяна Демина